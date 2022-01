Coronavirus, 719 nuovi casi in 24 ore ma si aggiungono 1.888 recuperi di tamponi delle farmacie

Sono 719 i nuovi casi di covid in provincia di Latina, accertati nelle ultime 24 ore e riportati sul bollettino della Asl di oggi, domenica 9 gennaio. Per la precisione, 235 dei nuovi contagi riguardano la sola città di Latina, 103 invece il comune di Aprilia. A seguire si contano 72 casi a Terracina, 34 a Sabaudia, 27 sono a Formia, 26 a Itri, 22 a Cisterna e Fondi, 21 a Pontinia e altrettanti a Sezze, 19 a Sermoneta e 18 nel comune di Minturno, 16 a Priverno, 11 a Norma, 8 a Gaeta, 7 a Sonnino, 6 a Cori e Lenola, 5 a Maenza, Roccagorga, Santi Cosma e Damiano e Spigno Saturnia, 4 a Castelforte e Rocca Massima, 3 a Monte San Biagio, Ponza, San Felice Circeo e Sperlonga, 2 a Roccasecca dei Volsci, uno infine a Bassiano, Prossedi e Ventotene.

Ma a questi numeri già elevatissimi si aggiungono ulteriori 1.888 positivi che restavano ancora da conteggiare e che, come si spiega nel report dell'azienda sanitaria pontina, sono il risultato di un recupero complessivo di positivi scoperti dalle farmacie nel periodo compreso fra il 1 e il 7 gennaio. Anche per questi ultimi è stata operata una suddivisione per ogni comune. Ben 434 sono distribuiti nel comune di Aprilia, altri 379 a Latina, 243 a Fondi, 194 a Terracina. Poi, 4 a Bassiano, uno a Campodimele, 11 a Castelforte, 72 a Cisterna, 3 a Cori, 57 a Formia, 46 a Gaeta, 37 a Itri, 14 a Lenola, 6 a Menza, 41 a Minturno,28 a Monte San Biagio, 6 a Norma, 46 a Pontinia, 10 a Ponza, 29 a Priverno, 2 a Prossedi, Roccagorga e Roccasecca dei Volsci, 56 a Sabaudia, 54 a San Felice, 14 a Santi Cosma e Damiano, 55 a Sermoneta, 18 a Sezze, 12 a Sonnino, 6 a Sperlonga, 3 a Spigno Saturnia e altrettanti a Ventotene.

Tornando ai dati attuali, non si registrano nuovi decessi sul territorio mentre c'è stato un solo ricovero al Goretti e sono state notificate appena 8 guarigioni.

Il totale delle vaccinazioni effettuate nelle scorse 24 ore ammonta infine a 6.095, di cui 593 prime dosi, 667 seconde, 4.835 terze dosi.