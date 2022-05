Coronavirus, crollano i contagi: 176 quelli accertati dalla Asl, 3.484 dall'inizio di maggio

Crollano i contagi in provincia, come ogni lunedì per via del numero inferiore di tamponi effettuati nel fine settimana. Sono infatti 176 i nuovi casi di Covid riportati sul bollettino dell'azienda sanitaria di oggi, 9 maggio, per un totale di 3.484 contagi nei primi nove giorni di maggio.

Questa volta il numero maggiore arriva da Fondi, dove si registrano 38 positivi, mentre a Latina sono 32. Altri 33 sono stati accertati ad Aprilia, 4 sono poi a Castelforte, 7 a Cisterna e 4 anche a Cori; 10 sono i casi registrati a Formia, uno rispettivamente a Gaeta e Itri, ancora 4 a Minturno, uno rispettivamente a Monte San Biagio e a Ponza, 7 a Priverno, 3 a Prossedi e altrettanti a Roccagorga, uno a Rocca Massima, 6 a Sabaudia, ancora uno nei comuni di San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano, 4 a Sermoneta, 10 a Sezze, 3 a Sonnino e un altro infine a Terracina.

Nessun decesso e nessun nuovo ricovero all'ospedale Goretti di Latina, mentre sono 35 le persone risultate guarite dal virus. L'ultimo dato riguarda le vaccinazioni: appena una è stata registrata nel fine settimana.