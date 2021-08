Coronavirus Latina: altri 46 casi in provincia. Nessun decesso da 12 giorni consecutivi

E’ stabile rispetto a ieri la curva dei contagi da coronavirus in provincia di Latina: sono 46 i casi resi noti oggi, domenica 1 agosto, dalla Asl con il consueto bolletitno, uno solo in meno rispetto alle ultime 24 ore. Si conferma in crescita l’andamento rispetto alle settimane a cavallo tra giugno e l’inizio di luglio quando la diffusione del Covid-19 aveva fatto registrare in provincia una battuta di arresto.

Per quanto riguarda i contagi di oggi, 11 sono concentrati nella città capoluogo, Latina, mentre altri 6 sono rispettivamente ad Aprilia e Terracina, uno in meno a Sabaudia; 4 positivi sono stati riscontrati a Priverno e 3 a Sezze, 2 rispettivamente a Pontinia e Sonnino e uno infine nei comuni di Cisterna, Cori, Fondi, Formia, Monte San Biagio, San Felice Circeo e Sermoneta.

Cresce il numero dei giorni consecutivi senza decessi in provincia, che sono dodici, mentre nelle scorse 24 ore sono stati effettuati 3 ricoveri e non è stata notificata dalla Asl nessuna nuova guarigione.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, ieri sono state effettuate 4.509 somministrazioni di siero anti-Covid-19.