Coronavirus Latina: due nuovi casi in provincia, sono a Fondi. Nessun guarito

Sono confermati anche dalla Asl di Latina i due nuovi casi di coronavirus accertati nelle scorse ore nella provincia pontina. Ad anticipare la notizia l’Unità di Crisi Covid-19 della Regione Lazio che questa mattina ha dato comunicazione della positività di due ragazze a Fondi con un link ad un caso già noto e isolato.

Da quanto fa sapere l’azienda sanitaria locale, non necessitano di un ricovero ospedaliero ed entrambe sono in cura presso il proprio domicilio; sono intanto in corso le indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti.

Si modifica il quadro generale nel territorio pontino: come riportato dal consueto bollettino, sono saliti a 627 i contagi totali da inizio emergenza - ricordiamo che in questo numero sono conteggiati i soli casi positivi riscontrati tra i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei comuni della provincia di Latina -; sono saliti a 57 gli attuali positivi: di questi 26 sono in cura presso il proprio domicilio, mentre 31 pazienti sono ricoverati in ospedale. Nelle ultime 24 non sono stati registrati guariti che restano 533, 37 i decessi.