Coronavirus Latina: in provincia 36 nuovi contagi. Nessun decesso da inizio mese

Trentasei nuovi casi di coronavirus e nessun decesso: questi alcuni dei dati che sono stati resi noti dalla Asl di Latina con il bollettino di oggi, venerdì 10 settembre, con cui viene scattata la fotografia della situazione attuale nella provincia pontina. Sono 356 i contagi accertati in tutto il territorio in questi primi 10 giorni del mese, con una media di circa 35 ogni giorno ( ad agosto la media giornaliera era di quasi 43 casi).

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, un terzo dei contagi (12) sono concentrati nella città di Aprilia, altri 8 sono invece a Latina e 5 a Lenola dove nei giorni scorsi è stato riscontrato un focolaio in una casa alloggio per anziani. Due nuove positività sono state accertate nei comuni di Sezze, Sonnino e Terracina, uno infine a Cisterna, Cori, Formia, Monte San Biagio e Sabaudia.

Per il 10 giorno consecutivo, nel bollettino non sono riportati decessi, mentre nelle scorse 24 ore è stato effettuato un solo ricovero e sono state notificate 45 guarigioni.

Infine, sulla campagna vaccinale: sono state 1000 le dosi somministrate in tutta la provincia nella giornata di ieri.