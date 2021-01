Coronavirus Latina: sono 119 i nuovi casi positivi in provincia. Un altro decesso

Rallenta nelle ultime 24 ore la corsa del coronavirus nella provincia di Latina: dopo il dato record di ieri, con 382 nuovi positivi, il bollettino della Asl ne riporta oggi, lunedì 11 gennaio, 119. Si tratta del secondo dato più basso di questo dopo solo i 113 contagi del 2 gennaio. La buona notizia di oggi arriva poi dai guariti che, dopo giorni in cui non accadeva più, sono in numero superiore rispetto ai casi giornalileri: 122 nelle scorse 24 ore.

Dando uno sguardo alla geografia dei nuovi contagi, che sono stati registrati in 24 diversi comuni del territorio, notiamo che ancora una volta il dato più alto arriva dal capoluogo dove sono stati accertati 25 nuovi positivi; 16 invece a Terracina e 14 a Formia; 9 sono poi a Pontinia e Sonnino, 6 ad Aprilia, 5 a Gaeta, 4 a Sezze, 3 a Cisterna, Fondi, Maenza, Roccagorga e Sabaudia, 2 rispettivamente a Mintunro, Priverno, Roccasecca dei Volsci, San Felice Circeo e Sermoneta e uno infine a Castelforte, Monte San Biagio, Norma, Prossedi, Santi Cosma e Damiano e Sperlonga.

In totale da inizio pandemia sono quasi 17mila i contagi riscontrati tra i residenti nella provincia di Latina (16905), 2361 nel solo mese di gennaio

Nel bollettino di oggi, infine, viene riportato anche il decesso di un paziente di Terracina. Salgono così a 30 i morti nel solo mese in corso; 381 quelli registrati da marzo ad oggi.