Coronavirus Latina, 7 nuovi casi in provincia e nessun decesso. Oltre 6mila le vaccinazioni

Il bollettino diffuso dalla Asl: record per le somministrazioni in un giorno, mentre a Latina città non sono stati registrati contagi che sono invece nelle città di Aprilia, Cisterna, Priverno, Sabaudia e Terracina

Sono 7 i nuovi casi di coronavirus oggi, domenica 11 luglio: a riferirlo la Asl che nella tarda mattinata ha diffuso il consueto bollettino con cui viene aggiornata la situazione nel territorio pontino.

Il dato di oggi è in linea con gli 8 contagi di cui era stata data notizia ieri: due di quelli accertati nelle ultime 24 ore sono rispettivamente nei centri di Aprilia e Terracina, i restanti nei comuni di Cisterna, Priverno e Sabaudia. Nessuna nuova positività a Latina città dove dall’inizio del mese i casi totali sono stati 5; 36, invece, quelli riscontrati nell’intero territorio provinciale.

Ma nessun decesso e nessun ricovero c’è stato nelle scorse 24 ore, e sono queste le buone notizie di oggi; i decessi da inizio mese in tutta la provincia sono stati 2. Nessuna nuova guarigione è stata però notificata dalla Asl.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, numeri record ieri in provincia di Latina: sono state infatti 6324 le dosi somministrate in un giorno in tutto il territorio pontino; da inizio pandemia, secondo quanto aggiornato alle 12 da Salute Lazio, sono arrivate in totale a circa 437mila.