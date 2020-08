Coronavirus Latina: non si ferma la curva dei contagi, 4 nuovi casi in provincia

Non si ferma la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: altri 4 nuovi casi sono stati confermati oggi, mercoledì 12 agosto, dalla Asl che ha diffuso il consueto bollettino. Sono stati registrati nei territori i Latina (2), Pontinia (1) e Sezze (1).

Secondo quanto comunicato dall’azienda sanitaria locale, 3 dei pazienti sono in cura presso il proprio domicilio mentre per il quarto si è reso necessario il ricovero ospedaliero. Per tutti i positivi sono in corso le indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti

Sono 8 i nuovi casi confermati dalla Asl da inizio settimana: i 4 di oggi si aggiungono infatti a quelli delle due ragazze di Fondi comunicati lunedì e agli altri due di Latina e Pontinia di ieri.

Aggiornando, invece, il quadro generale nel territorio pontino, sono 633 i contagi totali accertati da inizio pandemia - ricordiamo che in questo numero sono conteggiati solo i casi positivi riscontrati tra i cittadini residenti o stabilmente domiciliati nei comuni della provincia di Latina -; sono saliti a 63 gli attuali positivi: di questi 32 sono trattati a domicilio, mentre in 31 sono al momento ricoverati in ospedale. Da inizio settimana non si registrano nuovi guariti che sono sempre 533, 37 i decessi.