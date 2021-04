Coronavirus Latina: altri 117 nuovi casi in provincia, un decesso. In un giorno 16 ricoveri

Sono 117 i nuovi casi di coronavirus oggi, lunedì 12 aprile, nella provincia di Latina; il dato più basso degli ultimi quattro giorni e che arriva dopo il picco dei 203 contagi giornalieri di ieri. Nel pomeriggio la Asl ha diffuso il consueto bollettino con cui viene fotografa la situazione attuale nel territorio pontino: nelle scorse 24 ore, infatti, sono stati registrati anche altri 16 ricoveri, mentre non c’è stata nessuna guarigione e un decesso.

Coronavirus Latina: 117 nuovi casi

Sono 20 i comuni in cui sono distribuiti i 117 nuovi casi di oggi: quasi la metà sono concentrati tra le città di Latina (35) ed Aprilia (22), mentre altri 13 ne sono stati registrati poi a Cisterna. Sette contagi sono stati accertati a Sabaudia, 6 a Fondi, 5 a Lenola e Terracina, 4 ancora a Sermoneta, 2 a Cori, Formia, Minturno, Monte San Biagio, Norma, Pontinia, Roccagorga e Sezze, uno infine a Maenza, Priverno, San Felice Circeo e Santi Cosma e Damiano.

Coronavirus Latina: un decesso e 16 ricoveri

Come detto, nelle scorse 24 ore sono stati 16 i ricoveri effettuati, un dato che è tornato in aumento (erano la metà quelli comunicati ieri dalla Asl con il bollettino). Registrato in provincia anche il 24esimo decesso nel solo mese di aprile (sono 485 da inizio pandemia), quello di un paziente che era residente nel territorio di Pontinia.

Il punto sulle vaccinazioni

Nelle scorse 24 ore, come riportato nel bollettino della Asl, poi, sono state effettuate anche 1345 vaccinazioni. Da inizio campagna, invece, secondo il dato aggiornato da Salute Lazio alle 14, sono state più di 87mila le somministrazioni con 26mila persone che hanno ricevuto anche la seconda dose.