Coronavirus Latina: in provincia 169 nuovi casi positivi. Sono 3 i decessi

Sono 169 i casi di coronavirus in più nella provincia di Latina comunicati oggi, domenica 13 dicembre, dalla Asl con il consueto bollettino quotidiano. Un dato in aumento rispetto agli 85 nuovi positivi di ieri, ma che si mantiene sostanzialmente in linea con il trend di questa settimana che ha fatto registrare un calo della curva rispetto ad inizio mese.

Sono stati invece 3 i decessi nelle scorse 24 ore, che fanno salire a 192 il numero totale da inizio pandemia, 42 solo a dicembre. I pazienti, fanno sapere sempre dalla Asl, erano residenti nei comuni di Aprilia, Fondi e Latina.

Per quanto riguarda i nuovi casi di oggi, accertati in 21 diversi comuni, 46 sono stati registrati nel capoluogo pontino, altri 25 poi ad Aprilia, 18 a Formia, 16 a Cisterna e Terracina e 12 poi a Fondi. Ulteriori 6 contagi sono a Gaeta, 5 a Priverno, 4 a Monte San Biagio e 3 a Cori e Minturno, 2 poi rispettivamente a Castelforte, Itri, Pontinia, Sezze e Sonnino e uno infine a Norma, Prossedi, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia e Santi Cosma e Damiano.

In totale sono arrivati a quasi 12mila (sono 11796) i casi totali in provincia di Latina dall’inizio della pandemia; sono 4075 le persone guarite, 28 in più nelle ultime 24 ore. Gli attuali positivi sono 7529, con 7425 persone che sono in cura a domicilio.