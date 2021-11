Coronavirus Latina, 97 contagi in un giorno nella provincia. Un altro decesso

Resta alta la curva in provincia di Latina, anche se fa registrare un calo dei casi di coronavirus rispetto al picco di 145 casi di coronavirus di ieri: sono 97 i contagi giornalieri resi noti oggi, sabato 13 novembre, dalla Asl che in mattinata ha diffuso il consueto bollettino. Sono già arrivate a 846 le positività registrate nel mese in corso in tutto il territorio pontino, con una media ogni giorno di 65 (una media quasi raddoppiata rispetto ai 33 di ottobre che in tutto il mese ha fatto contare 1026 casi).

Resta alta l’attenzione soprattutto nel quadrante nord della provincia, basti pensare che tra le città di Latina, Aprilia e Cisterna sono infatti concentrati circa i due terzi del totale dei contagi di oggi. Nel capoluogo nel sono stati infatti accertati 28, ad Aprilia 19 (in città ci sono oltre 400 attuali positivi) e a Cisterna 13. Un aumento ad una cifra, invece per tutti gli altri 14 comuni dove ci sono stati nuovi casi: 6 sono a Sezze e 5 a Sabaudia; 4 sono invece a Cori e Terracina, 3 a Priverno, 2 nei comuni di Fondi, Minturno Pontinia, Roccagorga, Sermoneta e Sonnino; uno infine a Castelforte, Formia e Itri.

Purtroppo per l’ottavo giorno consecutivo in provincia si sono registrati decessi (sono 13 in totale dall’inizio del mese): uno, di un paziente residente a Latina, quello reso noto dalla Asl con il bollettino. Nelle scorse 24 ore, poi sono stati effettuati due ricoveri e notificate 72 guarigioni.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, si mantengono sui datti degli ultimi giorni: 1.699 sono state le dosi somministrate ieri in tutto il territorio pontino.