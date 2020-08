Coronavirus Latina, ancora contagi in provincia: accertati due nuovi casi

Due nuovi casi di coronavirus in provincia: questo quanto comunicato nel pomeriggio di oggi, venerdì 14 agosto, dalla Asl con il consueto bollettino. Non si ferma la curva, dunque, nel territorio pontino, che da oltre una settimana fa registrare quotidianamente nuovi contagi.

Gli ultimi due, secondo quanto riferito dall’azienda sanitaria locale, sono stati accertati a Sezze e Gaeta: si tratta, aggiungono dall’Assessorato alla Sanità della Regione Lazio, nel primo caso di un ragazzo con un link familiare a casi di rientro dalla Romania, e nel secondo di un ragazzo della città del Golfo con un link ad un caso già noto e isolato. Per entrambi i pazienti, uno dei quali necessita del ricovero ospedaliero, sono in corso le indagini epidemiologiche di ricerca dei contatti.

Si aggiorna ancora il quadro generale nella provincia di Latina: salgono, infatti, a 637 i casi totali da inizio emergenza; sono 65 invece gli attuali positivi: di questi 30 sono in cura presso il proprio domicilio, mentre 35 sono ricoverati in ospedale. Aumentano i guariti che salgono a 537 - uno in più rispetto a ieri -, 37 i decessi.