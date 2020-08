Coronavirus, 3 nuovi casi in provincia: fanno parte di uno stesso nucleo familiare a Priverno

Tre nuovi contagi da coronavirus sono stati accertati nelle scorso ore nella provincia di Latina. E’ arrivata nel primo pomeriggio di oggi, sabato 15 agosto, la comunicazione ufficiale da parte della Asl con il consueto bollettino giornaliero. I casi sono stati registrati tutti a Priverno; i tre pazienti, specifica l’azienda sanitaria locale, non necessitano di ricovero ospedaliero e sono tutti in cura presso il proprio domicilio.

Coronavirus Priverno: 3 nuovi casi

A fornire aggiornamenti rispetto ai tre casi è il sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia attraverso un post su Facebook. Da quanto comunicato, i tre casi rientrano tutti in uno stesso nucleo familiare residente nel centro lepino. “Si tratta di tre persone - spiega nel post - collegate al link della Casa di riposo di Sezze dove nei giorni scorsi si sono manifestati dei contagi”. Le persone “sono asintomatiche, sono in quarantena e dalle prime informazioni sembra non abbiano avuto contatti significativi con altre persone di Priverno”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Coronavirus Latina: il bollettino del 15 agosto

Si aggiorna il quadro nella provincia di Latina: sono saliti a 642 i casi totali di coronavirus accertati tra i residenti della provincia pontina da inizio pandemia. I guariti sono 538 - uno in più nelle ultime 24 ore -, mentre i decessi restano 37. Gli attuali positivi ad oggi sono 67: 32 sono le persone in cura presso il proprio domicilio, 35 i pazienti ricoverati.