Coronavirus Latina: 24 nuovi casi in provincia. Nessun decesso e 5 ricoveri in un giorno

Dopo il picco di ieri con il dato più alto dell’ultima settimana (il precedente erano stati gli 89 contagi di sabato 7 agosto), sono 24 i nuovi casi di coronavirus di oggi che la Asl ha reso noti con il bollettino diffuso nella mattinata di Ferragosto. Arrivano così alla cifra tonda di 650 i contagi totali dall’inizio del mese in tutto il territorio, dove l’andamento della curva si mantiene comunque stabile rispetto alla fine del mese di luglio.

Dei nuovi positivi del report di oggi, 15 agosto, sono 6 quelli riscontrati a Cisterna, uno in meno ad Aprilia e 4 a Latina; 2 ne sono stati registrati rispettivamente sull’isola di Ponza e a Sezze, uno infine nei comuni di Fondi, Gaeta, Itri, Minturno e Norma.

Anche nelle scorse 24 ore, come ieri, non stati registrati decessi (che sono 4 in totale dall’inizio del mese), ma sono stati 5 i ricoveri in più effettuati dalla Asl che ha notificato anche due guarigioni.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono state 3299 le dosi somministrate in un girono in tutta la provincia pontina.