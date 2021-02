Coronavirus Latina: in provincia 50 i nuovi casi, quasi il doppio i guariti. Un decesso

Sono 50 i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina, quasi il doppio i guariti nelle scorse 24 ore (93). Questi alcuni dei numeri contenuti nel bollettino della Asl di oggi, lunedì 15 febbraio.

Un dato, quello di oggi, in calo rispetto a quelli fatti registrare nel fine settimana (97 ieri e 131 sabato); i tamponi effettuati nelle scorse 24 ore sono stati invece poco più di 400 (tra molecolari e antigenici). Nel territorio pontino salgono così a 1603 i contagi totali nel mese di febbraio, con una media di poco più di 100 al giorno.

Coronavirus Latina: la diffusione dei contagi

I casi di cui ha dato notizia oggi la Asl sono stati registrati in 16 diversi comuni della provincia: sono 8 quelli accertati tra i residenti di Aprilia e Formia, 6 a Roccagorga da oggi in zona rossa proprio in seguito all’impennata dei contagi degli ultimi giorni. Sono invece 4 i nuovi positivi riscontrati a Latina città, come anche a Pontinia e Spingo Saturnia, 3 quelli a Fondi, Maenza e Priverno, uno infine a Cisterna, Minturno, Monte San Biagio, Roccasecca dei Volsci, Sabaudia, San Felice Circeo e a Terracina.

Muore un paziente di Terracina

Con il bollettino oggi la Asl ha dato anche notizia della morte di un paziente di Terracina; salgono così a 33 i decessi in questi primi 15 giorni di febbraio; 380 da inizio pandemia.