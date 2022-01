Coronavirus Latina: la provincia conta altri 1.238 contagi, 271 sono nel capoluogo. Un decesso

Altri 1.238 nuovi casi ed un decesso: questo l’aggiornamento di oggi, sabato 15 gennaio, dalla Asl che ha diffuso il bollettino quotidiano. La curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina si mantiene sopra quota mille, ma in calo rispetto agli oltre 1.900 casi di ieri. Le nuove positività sono state accertate a fronte di 7.772 tamponi tra molecolari ed antigenici effettuati da Asl e farmacie, e sono distribuite in 32 dei 33 comuni del territorio pontino con la sola eccezione di Campodimele. Il totale delle positività in questa prima metà del mese di gennaio sale vertiginosamente a 17.420, già più del doppio di quante ne siano stati registrati in tutto dicembre.

I contagi nei singoli comuni

Pesano sul totale di oggi i 271 contagi accertati nella città capoluogo, Latina - quasi la metà rispetto agli oltre 500 di ieri -; gli altri sono coì distribuiti: 187 ad Aprilia, 2 a Bassiano e 8 a Castelforte; altri 44 sono a Cisterna, 12 a Cori e 99 a Fondi; 101 sono a Formia, 22 a Gaeta e 36 ad Itri. Altri 13 casi sono stati riscontrati poi nel comune di Lenola, 11 a Maenza, 46 a Minturno, 8 rispettivamente a Monte San Biagio e Norma e 36 a Pontinia; 2 sono poi a Ponza, 43 a Priverno, 4 a Prossedi, 5 a Roccagorga, 1 a Rocca Massima e 2 a Roccasecca dei Volsci; altri 45 sono a Sabaudia, 17 a San Felice Circeo, 28 a Santi Cosma e Damiano e 29 a Sermoneta; 49 sono a Sezze, 13 a Sonnino, 4 a Sperlonga, 10 a Spigno Saturnia, 80 a Terracina e 2 sull’isola di Ventotene.

Tutti gli altri dati

Come detto, nel bollettino è riportato anche il decesso di un paziente che era residente ad Itri; nel mese di gennaio le persone che non ce l’hanno fatta sono state già 22. Nelle scorse 24 ore sono stati poi 7 i nuovi ricoveri e 65 le guarigioni notificate dalla Asl.

Le vaccinazioni

Torna sopra quota 7mila le vaccinazioni giornaliere: sono state 7.224 quelle effettuate ieri in tutta la provincia, con un aumento anche delle prime dosi che sono state 754; sono state invece 810 le seconde e 5.660 le terze.