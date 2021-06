Coronavirus Latina: in provincia 12 casi, nessun decesso. Quasi 5mila vaccini in un giorno

Dopo i casi azzerati di ieri, sono 12 i nuovi contagi da coronavirus nella provincia di Latina oggi, martedì 15 giugno: il bollettino è stato diffuso nella tarda mattinata dalla Asl che ha fornito gli ultimi aggiornamenti. Salgono così a 253 le positività totali riscontrate a giugno nel territorio pontino, con una media di 16 ogni giorno (a maggio sono stati oltre 2mila i casi totali con una media giornaliera di 167).

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, sono 4 i contagi registrati nella città capoluogo, Latina, 3 invece sono a Cisterna, 2 a Norma e uno infine rispettivamente a Fondi, Sezze e Terracina. Per il terzo giorno consecutivo nel bollettino non vengono riportati nuovi decessi: il totale nel mese di giugno è di 15 ma per gran parte si tratta di decessi di cittadini pontini notificati da altre Asl e relativi a mesi precedenti.

Nelle scorse 24 ore, poi, sono stati 3 i ricoveri di pazienti risultati positivi, mentre i guariti sono stati 108.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, infine, sono state 4752 le somministrazioni effettuate ieri nei diversi hub allestiti su tutto il territorio provinciale; in totale le vaccinazioni sfiorano quota 310mila con quasi 100mila persone che hanno ricevuto entrambe le dosi.