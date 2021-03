Coronavirus Latina: sono 143 i nuovi contagi in provincia. Un altro decesso

I dati diffusi dalla Asl con il consueto bollettino; i dati più alti a Latina città (29) e Fondi (23); Terracina piange la sua terza vittima in tre giorni

Altri 143 nuovi casi di coronavirus in provincia di Latina, 46 guariti e un decesso: questi i dati riferiti oggi, lunedì 15 marzo, dalla Asl con il consueto bollettino. I tamponi effettuati nelle scorse 24 ore sono stati poco più di 800 tra molecolari e antigenici.

I contagi riportati nel report giornaliero dell'Azienda sanitaria locale di ieri erano stati 86 e con i 143 di oggi il totale nel mese di marzo arriva a 1912.

Coronavirus Latina: 143 nuovi casi in provincia

I nuovi positivi sono stati riscontrati tra i residenti di 23 diversi comuni della provincia. Sono 29 quelli accertati nel solo capoluogo pontino, 21 a Fondi, 13 a Terracina, 11 a Cisterna; poi ancora 9 a Pontinia, 8 a Priverno, 7 ad Aprilia e Formia, 6 a Sabaudia, 5 a Cori e Sezze, 4 a Sermoneta e Sonnino, 3 a San Felice Circeo, 2 a Prossedi e Roccagorga e uno infine a Bassiano, Itri, Lenola, Maenza, Minturno, Santi Cosma e Damiano e Sperlonga.

Coronavirus: un altro decesso a Terracina

Come detto la Asl con il bollettino ha dato notizia anche del decesso di un paziente di Terracina: la città sul lungomare pontino piange la morte del terzo cittadino in tre giorni. Da inizio mese sono 23 i decessi in tutto col territorio provinciale, 434 da inizio pandemia.