Coronavirus, nessun decesso e 48 nuovi casi in provincia. Oltre 1000 i contagi in due settimane

Scende la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina, come spesso accade ad inizio settimana con la complicità della riduzione anche del numero dei tamponi che vengono effettuati nel weekend. Sono 48 i nuovi casi comunicati dalla Asl oggi, lunedì 15 novembre, con il consueto bollettino (ieri erano stati 109). Un dato che fa rallentare la corsa del Covid-19 nel territorio pontino che soprattutto negli ultimi giorni ha fatto registrare numeri importanti.

Sono oltre mille (1003 nello specifico), infatti, le positività che sono state registrate nella provincia da inizio mese, con una media di quasi 67 ogni giorno, più del doppio di quella di ottobre quando i casi totali erano stati 1029.

E rallenta la corsa del coronavirus soprattutto nel territorio di Aprilia dove sono stati accertati solo 5 contagi. Aprilia che continua ad essere monitorata in virtù dell’alta incidenza proprio dei casi: i numeri degli ultimi giorni hanno fatto salire l’attenzione e non si escludono nei prossimi giorni misure più stringenti in città. E’ alto, invece, il dato che arriva dal capoluogo dove nelle scorse 24 ore sono state accertate 30 nuove positività; migliore la situazione nel resto della provincia: sono 5 i casi nel comune di Cisterna, 3 in quello di Pontinia, due a Minturno e uno a Sabaudia, Sezze e Terracina.

Dopo giorni difficili anche il bollettino di oggi, come quello di ieri, non riporta nuovi decessi, che in totale dall’inizio del mese sono stati 13. Un solo ricovero è stato poi effettuato nelle scorse 24 ore, mentre non è stata notificata nessuna guarigione.

Per quanto riguardale vaccinazioni sono state 911 quelle effettuate ieri in tutto il territorio provinciale, praticamente dimezzate rispetto alle oltre 1800 delle 24 ore precedenti.