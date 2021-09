Coronavirus Latina, in lieve rialzo i casi: sono 39 in provincia. Nessun decesso da 15 giorni

In lieve risalita rispetto agli ultimi due giorni (ieri 12 casi e lunedì 19) la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: sono 39 quelli comunicati dalla Asl oggi, mercoledì 15 settembre, con il consueto bollettino. In totale dall’inizio del mese le positività riscontate in tutto il territorio pontino sono state 475, con una media di circa 31 ogni giorno (ad agosto sono stati circa 43 i casi giornalieri in media).

Sono 15 i comuni in cui sono distribuiti i casi di oggi, di cui 5 a Terracina, 4 rispettivamente a Gaeta, Itri e Latina, 3 sono invece ad Aprilia, Formia e Minturno, e 2 nei comuni di Cisterna, Fondi, Sabaudia, Sezze e Ventotene; infine un caso è a Monte San Biagio, Priverno e San Felice Circeo.

Per il 15esimo giorno consecutivo nel bollettino non vengono riportati decessi, mentre nelle scorse 24 ore è stato effettuato un solo ricovero; le guarigioni notificate sono state 47. In rialzo, invece, le vaccinazioni giornaliere: sono state 2.153 le dosi somministrate in tutta la provincia nella giornata di ieri.