Coronavirus Latina: la provincia conta 41 nuovi casi. Tre ricoveri in un giorno, zero decessi

Il punto della situazione tracciato dalla Asl con il bollettino giornaliero. Dall’inizio del mese quasi 700 contagi in tutto il territorio pontino

Sono 41 i nuovi casi di coronavirus di cui ha dato notizia oggi, 16 agosto, la Asl pontina con il consueto bollettino. La maggior parte sono concentrati in alcuni dei grandi centri del territorio, mentre si conosceranno nei prossimi giorni gli eventuali effetti dei festeggiamenti per il fine settimana di Ferragosto.

Sfiorano ora quota 700 (sono 691) i contagi totali in provincia dall’inizio del mese, con una media di 43 ogni giorno. Per quanto riguarda i 41 di oggi, sono distribuiti tra 13 diversi comuni della provincia: 10 sono ad Aprilia e 6 rispettivamente a Latina e Formia; altri 4 ne sono stati registrati a Fondi e 3 in ognuno dei comuni di San Felice Circeo e Terracina; ancora se ne contano 2 a Cisterna e altrettanti a Gaeta, uno solo infine a Pontinia, Priverno, Sabaudia, Sezze e Sonnino.

Per il terzo giorno consecutivo, l’Azienda sanitaria locale non dà notizia di nuovi decessi, che si confermano 4 dall’inizio di agosto, mentre tre sono stati i ricoveri effettuati nelle scorse 24 ore, una sola la guarigione notificate.

Nessuna vaccinazione è stata invece effettuata, come riportato dalla Asl nel bollettino, ieri, giorno di Ferragosto.