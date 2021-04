Coronavirus: 184 nuovi casi in provincia e altro picco a Latina città. Ma nessun decesso

In progressiva crescita la curva dei contagi da coronavirus in provincia di Latina questa settimana: oggi, venerdì 16 aprile, sono 184 i nuovi casi comunicati dalla Asl, che fanno seguito ai 161 di ieri e ai 145 di mercoledì. Con il report giornaliero è stata poi data notizia anche di 171 guariti nelle ultime 24 ore mentre non ci sono stati decessi.

Coronavirus Latina: la diffusione del contagio

Pesa sul totale di oggi il nuovo picco a Latina città dove sono concentrati circa un terzo dei 184 casi, ben 61; si tratta del dato più alto di questa settimana nel capoluogo dove sono stati registrati 191 positivi. Attenzione alta anche ad Aprilia dove i contagi sono 26; sono poi 12 a Gaeta, 11 a Fondi e 10 a Sezze. Altri 9 a Formia e San Felice Circeo, 8 a Sermoneta, 6 a Cisterna, Sabaudia e Terracina, 5 a Priverno, 4 a Pontinia, 3 a Monte San Biagio, 2 a Cori e Spigno Saturnia, uno infine a Minturno, Norma, Rocca Massima e Santi Cosma e Damiano.

Coronavirus Latina: altri 17 ricoveri

Con il report giornaliero di oggi la Asl ha comunicato anche altri 17 ricoveri nelle scorse 24 ore che si aggiungono ai 47 che sono stati registrati negli altri quattro giorni di questa settimana.

Coronavirus Latina: il punto sui vaccini

Nelle scorse 24 ore, come comunicato infine dall’Azienda sanitaria locale, infine sono state 2560 le vaccinazioni effettuate in provincia. Ad oggi in totale sono più di 95mila con oltre 28mila persone che hanno ricevuto anche la seconda dose. Il territorio pontino, come ha ricordato oggi anche l’assessore regionale alla Sanità Alessio D’Amato in visita all’ospedale Santa Maria Goretti, si avvicina a grandi passi al traguardo delle 100mila somministrazioni.