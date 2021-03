Coronavirus Latina: i nuovi contagi sono 116 in provincia. Quattro i deceduti

Sono 116 i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina. Il dato comunicato dall’Asl nel pomeriggio di oggi, martedì 16 marzo, con il consueto bollettino giornaliero in cui sono riportati anche 37 guariti e 4 decessi. Quasi 800 i tamponi, tra molecolari e antigenici, effettuati in tutto il territorio provinciale.

Nella giornata di ieri i contagi erano stati 143 e con il dato di oggi superano quota 2mila quelli registrati in totale in tutto il mese di marzo (sono 2028).

I 116 nuovi positivi sono stati accertati tra i residenti di 19 diversi comuni del territorio; di questi solo 20 sono a Cisterna, 14 a Fondi, 12 a Latina città e Pontinia e 10 ad Aprilia e Cori. Altri 8 ne sono poi stati accertati a Formia, 4 a Gaeta, Minturno e Sonnino, 3 a Priverno e San Felice Circeo, 2 a Monte San Biagio, Sabaudia, Sermoneta, Sezze e Terracina e uno infine ad Itri e Norma.

Sono, poi, 4 i decessi di pazienti che erano residenti nei comuni di Aprilia, Roccasecca dei Volsci, Sperlonga e Terracina. Si tratta del dato più alto fatto registrare a marzo in cui sono stati 27 in totale le morti in tutto il territorio pontino, 438 in un anno di pandemia.