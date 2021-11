Coronavirus Latina, 30 casi in provincia e nessun decesso. Terze dosi: 899 in un giorno

Resta bassa, rispetto all’andamento fatto registrare nei giorni scorsi, la curva dei contagi da coronavirus in provincia di Latina, come spesso accade ad inizio settimana in virtù di un più basso numero di tamponi effettuati. Sono 30 i nuovi casi comunicati dalla Asl oggi, martedì 16 ottobre, con il bollettino, distribuiti in 13 diversi comuni, ancora meno dei 48 di ieri.

Salgono però a 1059 le positività totali dall’inizio del mese, con una media di circa 66 ogni giorno, che doppia quella di ottobre.

Rallenta la corsa dei contagi soprattutto ad Aprilia, comune dove ieri il sindaco, proprio in conseguenza di una aumento dei casi nelle ultime settimane, ha firmato un’ordinanza con cui si dispone il ripristino dell’obbligatorietà della mascherina anche all’aperto. Sono 3 le positività contenute nel bollettino di oggi, come anche a Sezze, mentre sono 7 quelle accertate nella città capoluogo, Latina, 4 quelle a Cisterna e altrettante sono a Terracina. Due sono poi a Priverno, mentre una sola nei comuni di Cori, Fondi, Lenola, Rocca Massima, Sabaudia, Sermoneta e Sonnino.

Per il terzo giorno consecutivo non sono stati registrati decessi (che restano 13 da inizio mese), mentre nelle scorse 24 ore sono stati effettuati 3 nuovi ricoveri e le guarigioni notificate sono state 70.

Riprendono a ritmi più veloci anche le vaccinazioni che nella giornata di ieri sono state in totale 1.348: per 899 di queste si tratta di terze dosi (66,7%), 309 sono seconde (22,9%) e 140 sono prime (10,3%).