Coronavirus Latina: la provincia pontina conta 594 nuovi contagi. Un altro decesso

Scende leggermente la curva dei contagi da coronavirus nelle ultime 24 ore. Il bollettino diffuso dalla Asl nella tarda mattinata di oggi, giovedì 17 febbraio, riporta 594 nuovi casi, circa 200 in meno rispetto alla giornata di ieri, restituendo uno dei dati più bassi del mese in corso. Mese di febbraio in cui le positività totali accertate nell’intero territorio sono state 14.597 con una media di circa 860 ogni giorno, decisamente più bassa rispetto alle circa 1.200 giornaliere di gennaio.

I test effettuati dalla Asl di Latina, nelle farmacie e nei laboratori nelle scorse 24 ore sono stati poco più di 4.600 (come ieri), con un rapporto tra positivi e tamponi di poco inferiore al 13%.

I contagi nei singoli comuni

Scende anche il dato locale nel capoluogo pontino, Latina, dove nelle scorse 24 ore sono stati accertati 143 nuovi casi; gli altri sono distribuiti in 27 diversi comuni della provincia: 92 sono ad Aprilia, uno in ognuno dei centri di Bassiano, Campodimele e Castelforte; 13 sono a Cisterna, 19 a Cori, 21 a Fondi, 44 a Formia, 16 a Gaeta e 8 ad Itri; altri 5 sono a Maenza, 32 a Minturno, 5 a Monte san Biagio e ancora 3 a Norma; 21 a Pontinia, uno a Ponza e 20 a Priverno; ancora 4 sono a Roccagorga, 18 a Sabaudia, 8 a San Felice Circeo, 11 a Santi Cosma e Damiano, 9 a Sermoneta, 27 a Sezze e 8 a Sonnino; altri 3 sono a Sperlonga, 10 a Spigno Saturnia e 50 a Terracina.

Tutti gli altri dati

Nel bollettino è riportato poi il decesso di un paziente di Aprilia; salgono a 36 le persone che non ce l’hanno fatta in provincia nel mese di febbraio, mentre i decessi da inizio pandemia sono arrivati a 789. Nelle scorse 24 ore, infine, sono stati effettuati altri 4 ricoveri all’ospedale Goretti, mentre le guarigioni notificate sono state 274.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda le vaccinazioni, nella giornata di ieri sono state somministrate meno di mille dosi in totale (952): 819 sono state quelle inoculate alla popolazione adulta over 12, mentre 133 sono state le vaccinazioni pediatriche.