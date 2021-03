Coronavirus Latina: in provincia 140 casi. Per il secondo giorno consecutivo sono 4 i morti

In provincia di Latina sono 140 i nuovi casi di coronavirus oggi, mercoledì 17 marzo; il dato ufficializzato nel pomeriggio dalla Asl con il bollettino giornaliero. Con il report comunicati anche 88 guarigioni registrate nelle scorse 24 ore e ulteriori 4 decessi. I tamponi che sono stati fatti su tutto il territorio pontino, tra molecolari e antigenici, sono stati più 1200, un dato superiore rispetto a quello di ieri.

E rispetto alle scorse 24 ore è in aumento anche il numero dei nuovi positivi che ieri erano stati 116, 143 invece lunedì; dall’inizio del mese in tutta la provincia pontina sono stati accertati 2168 contagi.

Coronavirus Latina: 140 nuovi casi

I nuovi di cui viene data comunicazione oggi sono stati registrati in 22 diversi comuni. Attenzione ancora alta sul territorio di Fondi dove sono 23 i casi; altri 19 sono poi ad Aprilia e 17 a Latina città e Terracina. Sono 9 quelli riscontrati tra i residenti di Cori, 8 a Pontinia, 7 a Cisterna e Formia, 4 Sermoneta, Sezze e Sperlonga, 3 a Monte San Biagio e Priverno, 2 ancora a Bassiano, Castelforte, Gaeta, San Felice Circeo, Santi Cosma e Damiano e Sonnino e uno infine nei comuni di Lenola, Minturno e Sabaudia.

Coronavirus Latina: altri 4 decessi

Come era accaduto ieri, per il secondo giorno consecutivo sono 4 i decessi in tutta la provincia, il dato più alto registrato a marzo. I pazienti erano residenti ad Aprilia, Cori, Latina e Sabaudia. Un numero importante che fa crescere ancora il dato totale dei decessi nel mese di marzo, 31, e di quelli da inizio pandemia che sono stati 442.