Coroanvirus Latina: in provincia 29 casi e nessun decesso. Quasi 2mila vaccinazioni in un giorno

Sono 29 i casi di coronavirus giornalieri comunicati oggi, domenica 17 ottobre, dalla Asl con il consueto bollettino diffuso nella tarda mattinata. Un dato che si mantiene in in linea con il 35 contagi della giornata di ieri. In totale dall’inizio del mese in corso sono stati 429, con una media di 25 ogni giorno, in calo rispetto al dato di settembre (quasi 30 ogni giorno).

Il dato più alto di giornata arriva ancora una volta da Aprilia, dove sono stati registrati 11 nuove positività; per tutti gli altri comuni dove sono stati accertati nuovi casi la crescita è ad una cifra: nello specifico sono 3 a Lenola, 2 nei territori di Cori, Fondi, Itri, Latina e Sabaudia ed uno solo a Gaeta, Priverno, Procedi, Sermoneta e Terracina.

Nessun decesso, dopo i due di ieri, è riportato nel bollettino di oggi, ma tre sono stati i ricoveri effettuati nelle scorse 24 ore, mentre non è stata notificata nessuna guarigione.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono quasi 2mila le dosi somministrate ieri (1.970 nello specifico), un dato figlio, co ogni probabilità, anche dell’obbligatorietà del Green Pass estesa dal 15 ottobre anche nei luoghi di lavoro sia pubblici che privati.