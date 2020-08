Coronavirus Latina: tornano i contagi in provincia, tre i nuovi casi

Tornano i contagi da coronavirus nella provincia di Latina: dopo che nella giornata di ieri la buona notizia era stata quella dei zero casi nel territorio pontino, oggi, martedì 18 agosto, la Asl da comunicazione di 3 nuovi positivi. I casi, come riferisce l’azienda sanitaria locale, sono stati accertati due nel territorio di Aprilia e uno a Latina città. Due dei pazienti sono in cura presso il proprio domicilio, mentre per il terzo si è reso necessario il ricovero in ospedale.

Coronavirus Latina: i numeri

Si aggiorna il quadro in provincia: sono saliti a 657 i casi registrati dalla Asl da inizio emergenza; sono invece 81 i pazienti ancora positivi ed in carico al sistema sanitario; 41 quelli che sono in cura presso il proprio domicilio e 40 quelli invece che sono al momento ricoverati. Una guarigione è stata registrata nelle ultime 24 ore che ha fatto salire il totale a 539; sempre 37 i decessi totali.

L’appello della Asl

Quotidianamente la Asl di Latina rivolge il suo appello ai cittadini della provincia. “Al fine di evitare possibili nuove ondate di diffusione del Covid-19 e i conseguenti provvedimenti - si legge nella nota -, si raccomanda vivamente a tutta la popolazione - e in special modo ai giovani - di non abbassare il livello di attenzione nel contrasto alla pandemia”. Quello che viene ricordato è l’importanza del rispetto rigoroso delle “vigenti prescrizioni in ordine al divieto di assembramento, alla mobilità delle persone, al frequente e corretto lavaggio delle mani, all’utilizzo delle mascherine e al rispetto delle distanze minime di sicurezza”.