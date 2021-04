Coronavirus Latina: in provincia altri 112 casi, ma nessun decesso. In 24 ore 13 ricoveri

I dati diffusi dalla Asl con il bollettino. Sotto quota mille i contagi totali questa settimana nel territorio pontino. Sono stati invece 99 i guariti in un giorno, 2440 le vaccinazioni

Sono 112 i nuovi casi di coronavirus oggi, domenica 18 aprile, in provincia di Latina. Nel pomeriggio la Asl ha diffuso il consueto bollettino giornaliero in cui sono riportati anche 99 guariti: nessun decesso, invece, nelle scorse 24 ore dopo i 4 di ieri.

Sono meno di mille i contagi questa settimana (936) in tutta la provincia, con una media 133 ogni giorno.

Guardando nello specifico il bollettino, le positività sono state riscontrate in 22 diversi comuni del territorio; sono 27 i nuovi casi a Latina città mentre ad Aprilia ne sono stati registrati 18, altri 11 invece a Fondi, per tutti gli altri una crescita ad una sola cifra. A Sezze sono 9 i contagi, 6 a Formia, 5 a Santi Cosma e Damiano, 4 a Priverno, Sabaudia, Sermoneta e Terracina, 3 a Cisterna e Monte San Biagio, 2 poi a Gaeta, Itri, Pontinia e San Felice Circeo e uno infine a Cori, Lenola, Maenza, Minturno, Norma e Roccagorga.

Nelle ultime 24 ore, poi, sono stati registrati 13 ricoveri che si aggiungono agli altri 76 della settimana in corso. Infine il punto sulla campagna vaccinale che, intanto, oggi ha visto superare la soglia delle 100mila somministrazioni. Nelle scorse 24, come riferito dalla Asl, sono state 2440 le dosi inoculate in tutta la provincia.