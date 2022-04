Coronavirus, Latina: in provincia 125 nuovi casi ma nessun decesso. Tre ricoveri in un giorno

Sono 125 i nuovi casi di coronavirus oggi, lunedì 18 aprile, nella provincia di Latina; un dato decisamente più basso quello riportato nel bollettino di Pasquetta della Asl pontina, se confrontato con quello degli ultimi giorni, figlio inevitabilmente anche di un numero inferiore di test che sono stati effettuati nel fine settimana delle festività. Salgono, così, a 12.690 i contagi totali che sono stati rilevati nell’intero mese di aprile, con una media di 705 ogni giorno.

I contagi nei singoli comuni

Andando più nello specifico, le positività nelle ultime 24 ore sono state riscontrate in 21 dei 33 comuni della provincia; il dato più alto arriva come sempre dalla città capoluogo, Latina, dove sono stati registrarti 40 nuovi casi; 10 ne sono stati riscontrati invece, rispettivamente, nei centri di Minturno, Priverno, Sezze e Sonnino, 6 a Terracina e 5 in ognuno dei comuni di Aprilia e Formia; altri 4 sono a Gaeta, 3 nei comuni di Cisterna, Fondi, Roccagorga, Sabaudia e Sermonenta; 2 ancora sono a Cori, Roccasecca dei Volsci e San Felice Circeo, ed infine uno solo ne è stato accertato a Castelforte, Maenza, Monte San Biagio e Santi Cosma e Damiano.

Coronavirus Latina: tutti gli altri dati

Come ieri, anche nel bollettino di oggi non sono riportati nuovi decessi; in tutta la provincia, dall’inizio di aprile ne sono stati registrati 8, in calo rispetto ai mesi precedenti. Nelle scorse 24 ore, però, sono stati effettuati 3 nuovi ricoveri mentre sono state notificate dalla Asl solo 14 guarigioni. Infine, nel giorno di Pasqua, non sono state effettuate vaccinazioni.