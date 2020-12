Coronavirus Latina: 138 nuovi casi in provincia. Un decesso e 82 guariti in 24 ore

Si confermano, per il quarto giorno consecutivo, sotto quota 200 i casi giornalieri di coronavirus nella provincia di Latina. Sono 138 quelli riportati nel bollettino di oggi, venerdì 18 dicembre, che la Asl ha diffuso nel pomeriggio.

Sono stati registrati in 25 diversi comuni con il dato più alto, 36 nuovi positivi, nel capoluogo pontino. Segue Formia con 18 contagi giornalieri (qui gli aggiornamenti sulla situazione a Formia) mentre sono 14 oggi ad Aprilia, 7 a Cisterna, Cori e Terracina, 6 a Fondi e Minturno, 4 poi Pontinia, Priverno, Sabaudia, Sermoneta e Ventotene, 3 a Gaeta, 2 rispettivamente a Itri, Santi Cosma e Damiano e Sonnino, e uno infine a Bassiano, Lenola, Norma, Prossedi, Rocca Massima, San Felice Circeo, Sezze, e Spigno Saturnia.

Da marzo ad oggi i contagi totali in tutta la provincia di Latina sono arrivati 12627 mentre nelle ultime 24 ore sono stati registrate 82 guarigioni. Con il consueto bollettino, poi, la Asl ha dato anche la notizia della morte di un paziente residente a Sezze. Nel centro lepino sono stati tre i decessi in altrettanti giorni. Nel solo mese di dicembre in tutta la provincia i morti sono arrivati a 59, sono 209 quelli da inizio pandemia.