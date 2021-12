Coronavirus Latina, altro picco della curva: 327 casi in un girono. Nessun decesso e 6 ricoveri

Dopo quello di due giorni fa (375 casi in 24 ore), altro importante picco della curva nella provincia di Latina: sono 327 i nuovi contagi da coronavirus che sono stati comunicati oggi, sabato 18 dicembre, dalla Asl che nella mattinata ha diffuso il consueto bollettino (ieri erano stati 180). Numeri che fanno tornare indietro al mese di gennaio quando si era nel pieno della terza ondata; periodo rispetto al quale, è bene sottolinearlo, è però nettamente inferiore, grazie anche alla camapgna di vaccinazione, il dato dei decessi.

Dall’inizio del mese di dicembre nella provincia di Latina sono state accertate quasi 3mila nuove positività (2.979), con una media di oltre 165 ogni giorno.

I contagi nei singoli comuni

Nello specifico, i nuovi casi comunicati oggi sono stati riscontrati in 22 comuni della provincia. Sempre alto il dato della città capoluogo dove ne sono stati registrati 102, come anche quello che arriva da Aprilia con 82 contagi. Altri 32 son poi a Cisterna, 20 a Priverno, 17 a Sezze e 16 a Terracina, 12 a Sabaudia e 10 a Fondi; ancora 7 a Pontinia, 5 a Gaeta e Mintunro, 4 a Sermoneta, 3 a Formia e 2 a Cori, Itri e Roccagorga; uno infine a Castelforte, Maenza, Monte San Biagio, Prossedi, Santi Cosma e Damiano e sull’isola di Ventotene.

Gli altri dati

Nel bollettino di oggi della Asl non son riportati nuovi decessi (che in totale nel mese di dicembre sono stati 14), ma nelle scorse 24 ore sono stati effettuati 6 nuovi ricoveri al Goretti mentre non è stata notificata nessuna nuova guarigione.

Le vaccinazioni

Si mantengono sui numeri standard degli ultimi giorni, infine, le vaccinazioni che nella giornata di ieri sono state in totale 4.815; per l’82% si è trattato di terze dosi (3.964), mentre le perite sono state 294 (6%) e le seconde 557 (11,5%).