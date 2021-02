Coronavirus Latina: in provincia 76 nuovi casi. Altri 4 decessi, 171 i guariti

I dati diffusi dalla Asl: nel territorio pontino per il quinto giorno consecutivo contagi giornalieri sotto quota 100, ma sono sempre tanti i morti

Restano sotto quota 100 i contagi da coronavirus giornalieri nella provincia di Latina; un andamento della curva che si mantiene costante ormai da 5 giorni, una striscia mai raggiunta negli ultimi mesi. I casi riferiti oggi, giovedì 18 febbraio, dalla Asl con il consueto bollettino sono infatti 76 (mentre ieri erano stati 67); dall’inizio del mese il numero dei positivi ha raggiunto così la quota di 1783, con una media poco inferiore ai 100 contagi al giorno.

Coronavirus Latina: la distribuzione dei nuovi contagi

Aumentano i nuovi casi nella città di Latina rispetto agli scorsi giorni: quelli contenuti nel bollettino di oggi sono 22, mentre erano perfettamente la metà ieri, 8 martedì 16 febbraio e 4 il giorno precedente. Dando uno sguardo all’intera provincia sono solo 2 quelli accertati a Roccagorga da quattro giorni in zona rossa e dove è sempre alta l’attenzione. Altri 9 contagi sono poi ad Aprilia, 7 a Formia e Terracina, 5 a Cisterna e Sabaudia, 4 a Fondi, 3 ad Itri e Priverno, 2 anche a Gaeta, Maenza e Sezze ed uno infine a Minturno, Roccasecca dei Volsci e San Felice Circeo. Più del doppio dei nuovi positivi invece i guariti che in totale in tutta la provincia nelle scorse 24 ore sono stati 171.

Coronavirus Latina: altri 4 decessi

Alto, infine, il numero dei decessi: 4 quelli notificati oggi dalla Asl. I pazienti erano residenti ad Aprilia, Itri, Priverno e Terracina. Salgono così a 45 i decessi registrati tra i residenti della provincia di Latina nel solo mese di febbraio; raggiungono quota 394 se si considerano invece tutti e 11 mesi di pandemia da marzo scorso ad oggi.