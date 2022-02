Coronavirus Latina, altri 5 decessi in provincia. In un giorno 671 nuovi contagi

Si mantiene in linea con quello degli ultimi giorni il numero dei nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina dove però è pesante il bilancio dei decessi: sono 5 quelli riportati nel bollettino della Asl di oggi, venerdì 18 febbraio, che fanno salire a 794 il totale dall?inizio della pandemia.

I contagi resi noti dall'Azienda saniatraia locale, invece, sono 671 (ieri erano 594), registrati sulla base di poco meno di 4mila test totali effettuati dalla Asl, nelle farmacie e nei laboratori, con un rapporto tra positivi e tamponi che sfiora quasi il 17%. Nel mese di febbraio le positività totali accertate nel territorio pontino salgono così a 15.268, con una media giornaliera poco inferiore a 850.

I contagi nelle singole province

I contagi contenuti nel bollettino di oggi sono stati riscontrati in 30 dei 33 comuni della provincia; nella città capoluogo, Latina, sono 141, gli altri sono così distribuiti: 94 sono ad Aprilia, uno rispettivamente nei comuni di Bassiano e Campodimele, 4 a Castelforte, 52 a Cisterna e 9 a Cori; 41 sono a Fondi, 27 a Formia, 14 a Gaeta e 13 ad Itri; altri 2 sono rispettivamente nei centri di Lenola e Maenza, 20 sono a Minturno, 5 a Monte San Biagio, 3 a Norma, 9 a Pontinia e uno a Ponza; ancora sono 31 quelli registrati a Priverno, 7 a Roccagorga, uno a Roccasecca dei Volsci, 20 a Sabaudia e 15 a San Felice Circeo; altri 4 sono a Santi Cosma e Damiano, 16 a Sermoneta, 27 a Sezze, 11 a Sonnino, 4 rispettivamente a Sperlonga e Spigno Saturnia e 92 infine a Terracina.

Tutti gli altri dati

Come detto sono 5 i decessi riportati nel bollettino odierno della Asl; arrivano a 41 quelli registrati tra i pontini nel mese di febbraio. Non ce l?hanno fatta un uomo di 69 anni di Minturno, una donna di 82 anni di Sabaudia e tre pazienti residenti a Latina, un uomo di 88 anni e due donne di 92 e 98 anni. Nelle scorse 24 ore, poi sono stati effettuati 4 nuovi ricoveri al Goretti, mentre è alto il numero delle guarigioni notificate dalla Asl, 450 in totale.

Un ultimo sguardo alle vaccinazioni, che sono state nell'arco delle ultime 24 ore complessivamente 823, di cui 729 alla popolazione over 12 (38 prime dosi, 350 seconde e 341 terze) e 94 ai bambini fra i 5 e gli 11 anni (con appena tre prime dosi in tutta la provincia e 91 seconde).