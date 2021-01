Coronavirus Latina, il bollettino della Asl: 7 i decessi e 124 i nuovi casi in provincia

In calo rispetto ieri il numero dei nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina, mentre sono 7 i decessi, come riporta il consueto bollettino della Asl diffuso nel pomeriggio di oggi, lunedì 18 gennaio. Nelle scorse 24 ore sono stati accertati 124 contagi che arrivano dopo i 194 di domenica; sono stati riscontrati in 21 diversi comuni della provincia facendo salire a 3561 i positivi totali registrati nel mese di gennaio in tutto il territorio pontino.

Dando uno sguardo alla distribuzione dei contagi, 19 sono stati riscontrati nel capoluogo pontino, 18 a Terracina, 14 ad Aprilia e 13 a Sezze; altri 9 a Sonnino e 8 a Cisterna, 7 a Formia, 5 a Gaeta, 4 a Maenza e Monte San Biagio, 3 a Cori, Itri e Priverno, 2 poi a Campodieme, Fondi, Pontinia, Roccagorga, San Felice Circeo e Sermoneta e uno infine a Norma e Sabaudia. In totale da inizio pandemia sono arrivati così a 18105 i contagi riscontrati tra i residenti della provincia pontina.

Nelle scorse 24 ore, come riportato nel bollettino della Asl, sono stati 128 i guariti, che tornano ad essere in numero superiore rispetto ai nuovi casi; 7 invece i decessi, uno dei dati più alti di sempre. Due dei pazienti erano residenti a Latina gli altri a Fondi, Norma, Sabaudia, Sezze e Sonnino. Superano quota 300 i decessi tra i residenti della provincia di Latina registrati in questi dieci mesi da marzo ad oggi (sono 303), 52 solo a gennaio.