Coronavirus, la curva risale: 1.498 casi in provincia di cui 398 a Latina città. Nessun decesso

Torna a crescere la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina arrivando a sfiorare i 1500 casi giornalieri a fronte di quasi 9.300 test, tra antigenici e molecolari, effettuati dall'Azienda sanitaria locale e dalle farmacie. Sono infatti 1.498 quelli resi noti dalla Asl con il bollettino di oggi, martedì 18 gennaio, un dato che quasi triplica quello di ieri (le positività erano state 516). Salgono ad oltre 20mila i contagi dall’inizio del mese in tutto il territorio pontino, più del doppio di quanti ne siano stati registrati a dicembre.

I contagi nei singoli comuni

I 1.498 casi di oggi son stati registrati in 32 dei 33 comuni della provincia e sul totale pesano i 398 accertati nella sola città capoluogo, Latina. Gli altri sono così distribuiti: 207 sono ad Aprilia, 4 a Bassano e uno a Campodimele,; 14 sono a Castelforte, 52 a Cisterna, 25 a Cori e 70 a Fondi; altri 83 sono a Formia, 43 a Gaeta e 40 ad Itri. Altri 16 contagi si contano a Lenola, 7 a Maenza, 48 a Minturno, 14 a Monte San Biagio e 8 a Norma; altri 29 sono poi a Pontinia, 3 a Ponza e 53 a Priverno; ancora 3 sono a Prossedi, 12 a Roccagorag e 2 a Rocca Massima. A Sabaudia ci sono 42 nuove positività, 25 a San Felice Circeo e 19 a Santi Cosma e Damiano; altre 32 sono a Sermoneta, 51 a Sezze, 26 a Sonnino, 3 a Sperlonga, 5 a Spingo Saturnia, 162 a Terracina e una sola sull’isola di Ventotene.

Gli altri dati

Per il secondo giorno consecutivo nel bollettino non sono riportati nuovi decessi che dall’inizio del mese sono stati in totale 26 in tutto il territorio pontino; nelle scorse 24 ore sono stati poi 3 i nuovi ricoveri e 302 le guarigioni notificate dalla Asl. Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nella giornata di ieri sono state somministrate 6-528 dosi in tutta la provincia: sono state 5.052 le terze dosi, 556 le prime e 920 le seconde.