Coronavirus Latina: 72 casi in provincia in un giorno. Muore un paziente di Aprilia

Sono 72 i nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina oggi, giovedì 18 novembre. Un dato che fa registrare una lieve flessione rispetto ai 106 di ieri, ma nel bollettino della Asl purtroppo viene riportato un altro decesso.

Andando con ordine, i contagi di oggi sono distribuiti in 12 diversi comuni del territorio pontino ma sono concentrati per lo più (circa i due terzi) nella zona nord della provincia tra le città di Aprilia, Cisterna e Latina. Guardando nello specifico, sono 22 le nuove positività a Latina, 17 ancora ad Aprilia e 12 a Cisterna. Più lenta la crescita negli altri comuni: sono infatti 5 i casi a Fondi, 4 a Formia, 3 rispettivamente a Sermoneta e Sonnino, due a Sezze, uno in ognuno dei comuni di Itri, Minturno, Sabaudia e Terracina. Sono 1.211 i contagi totali dall'inizio del mese, con una media di 97 ogni giorno.

Come detto nel bollettino è riportato anche il decesso di un paziente di Aprilia che fa salire a 14 il totale dall’inizio del mese. Nessun ricovero, però, è stato effettuato nelle scorse 24 ore mentre sono state notificate 12 guarigioni.

Sono state 1.210 le vaccinazioni totali nella giornata di ieri in tutta la provincia: di queste 798 sono terze dosi, 280 sono seconde dosi e 132 sono prime.