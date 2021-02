Coronavirus Latina: 74 nuovi casi in provincia, quasi il triplo i guariti. Tre i decessi

Si mantiene stabile rispetto alle scorse 24 ore il numero dei nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina: oggi, venerdì 19 febbraio, il bollettino diffuso dalla Asl riporta 74 contagi, mentre ieri erano stati solo due in più. Per il sesto giorno consecutivo il dato giornaliero si mantiene sotto quota 100, un elemento importante ed un andamento che non si era mai verificato nei mesi da novembre ad oggi. I contagi in questi 19 giorni di febbraio sono stati 1857, mentre nello stesso arco temporale di gennaio erano stati più del doppio, 3872.

Coronavirus Latina. la diffusione dei nuovi contagi

I 74 casi di oggi sono stati registrati in 18 diversi comuni con il dato più alto che arriva dal capoluogo (13); da segnalare che nel territorio di Roccagorga in zona rossa dal 15 febbraio scorso, è stato registrato nelle scorse 24 ore un solo nuovo contagi. Sono 9 quelli riscontrati invece tra i residenti dei comuni di Aprilia, Cisterna e Terracina, 7 a Fondi e Formia, 4 a Spigno Saturnia, 3 a Maenza, 2 a Gaeta, Minturno e Sezze e uno infine a Lenola, Norma, Pontinia, Sabaudia, San Felice Circeo e Sermoneta. Sono quasi il triplo dei nuovi positivi, invece i guariti accertati nelle scorse 24, ben 204.

Coronavirus Latina: altri tre decessi

Continua a crescere, purtroppo, il numero dei decessi nel territorio pontino: 3 quelli comunicati oggi dalla Asl con il bollettino di tre pazienti che erano residenti ad Aprilia, Maenza, Pontinia. Nel mese di febbraio sono arrivate a 48 le morti legate al coronavirus nella provincia di Latina, mentre sono 397 quelle purtroppo registrate dall’inizio della pandemia.