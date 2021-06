Coronavirus Latina, 9 i nuovi contagi e nessun decesso. Un ricovero nelle ultime 24 ore

Il bollettino diffuso dalla Asl con i dati aggiornati: si conferma la discesa della curva a giugno che in totale conta 318 casi. Quasi 5mila le vaccinazioni in un giorno

Crescita ad una cifra dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: i nuovi che sono stati notificati nelle ultime 24 ore dalla Asl sono stati 9. Questo il dato comunicato con il bollettino di oggi, sabato 19 giugno, dopo i 16 casi di ieri. Continua a confermarsi in discesa la curva nel territorio pontino dove da inizio giugno le nuove positività riscontrate sono state 318 (con una media di quasi 17 ogni giorno).

La maggior parte dei contagi di oggi sono concentrati nei grandi centri della provincia: 3 sono rispettivamente a Latina e Terracina, uno poi in ognuno dei comuni di Fondi, Formia e Sezze. Nessun caso è stato registrato ad Aprilia e Cisterna, quest’ultima tra le più interessate dalla diffusione dei contagi negli ultimi giorni.

La nota positiva è che per il secondo giorno consecutivo nel bollettino giornaliero non sono riportati decessi, che restano 17 dall’inizio di giugno (anche se molte delle notifiche riguardano decessi avvenuti nel mese di maggio). Un solo ricovero è stato effettuato nelle scorse 24 ore; un dato anche questo in forte calo nelle ultime settimane (in totale a giugno sono stati 41). Sono state 171 le guarigioni di pazienti che erano risultati positivi.

Infine, il punto anche sulla campagna vaccinale: nella giornata di ieri sono state 4.822 le somministrazioni effettuate in tutta la provincia. Secondo il dato aggiornato alle 11 di oggi, sono quasi 330mila le vaccinazioni ai cittadini del territorio pontino, con quasi 108mila persone che hanno ricevuto entrambe le dosi.