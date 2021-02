Coronavirus Latina: contagi in calo in provincia, sono 41. Ma altri 8 decessi

I dati diffusi dalla Asl con il bollettino di oggi, 2 febbraio. Registrato il dato più basso degli ultimi tre mesi per il numero di casi giornalieri; 76 i guariti

Raggiunge il dato in assoluto più basso degli ultimi tre mesi il numero dei nuovi casi di coronavirus comunicati oggi dalla Asl con il consueto bollettino: 41 quelli registrati nella provincia di Latina. Un dato inferiore anche ai 49 di una settimana fa esatta e arrivato dopo 4 giorni in cui la curva si era stabilizzata con una media di contagi giornalieri poco sopra i 100. Nelle ultime 24 ore, poi, sono stati poco meno di mille i tamponi effettuati (tra molecolari e antigenici) in tutto il territorio.

C’è un dato negativo che, però, balza tristemente agli occhi ed è quello dei decessi: 8 quelli notificati oggi dall’Azienda sanitaria locale; un’impennata che arriva dopo due giorni consecutivi con zero vittime. Nelle ultime 24 ore i guariti sono stati poi 76.

Coronavirus Latina: la geografia dei nuovi contagi

Dando uno sguardo alla distribuzione dei contagi comunicati oggi, e registrati in 16 diversi comuni, 9 sono stati riscontrati tra i residenti della città di Latina, 4 ad Aprilia, 3 a Formia, Sonnino e Terracina, 2 a Cisterna, Gaeta, Monte San Biagio, Pontinia, Roccagorga, Sabaudia, Sezze e Spigno Saturnia, uno infine a Fondi, Minturno e Sermoneta.

Coronavirus Latina: 8 i decessi

Come detto sono 8 i decessi di cui ha dato notizia oggi la Asl; 2 dei pazienti erano residenti a Latina, altri quattro tra i comuni di Aprilia, Gaeta, Sabaudia e Sezze ad altri due fuori la provincia pontina. In totale da inizio pandemia sono 353 le morti legate al coronavirus nella provincia di Latina.