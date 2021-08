Coronavirus Latina, nuovo picco dei casi: 81 in provincia. Ma nessun decesso e nessun ricovero

Nuovo picco in alto della curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: sono 81 i casi di cui nella tarda mattinata di oggi, venerdì 20 agosto, la Asl ha dato notizia con il consueto bollettino. Si tratta del secondo dato più alto del mese, dopo gli 89 di sabato 7 agosto, e che fa salire a 882 il totale dei positivi accertati questo mese, più di quanti ne siano stati registrati in tutto luglio (769).

Per quanto riguarda la distribuzione territoriale, spiccano i 22 contagi accertati nella città capoluogo, Latina, altri 11 sono invece ad Aprilia e 10 a Terracina. Sono poi 7 i casi a Cisterna e 6 a Sezze; 3 ne sono stati riscontarti rispettivamente nei comuni di Formia, Gaeta, Sabaudia, San Felice Circeo e Sermoneta, 2 a Monte San Biagio e Sonnino, uno infine a Bassiano, Cori, Fondi, Lenola, Maenza e Priverno.

Da una settimana non si registrano però decessi nel territorio pontino, come confermato dal bollettino di oggi della Asl che non riporta neanche nuovi ricoveri; non si registravano zero ricoveri in provincia da oltre un mese, l’ultima volta era il 13 luglio. Le guarigioni notificate nel ultime 24 ore, infine, sono state 49.

In chisuura, per quanto riguarda la campagna vaccinale, nella giornata di ieri sono state effettuate 1805 somministrazioni.