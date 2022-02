Coronavirus Latina, in calo i contagi giornalieri: sono 458 in provincia. Ma altri 3 decessi

Scende sotto quota 500, e fa registrare uno dei dati più bassi del mese, il numero dei contagi da coronavirus giornalieri nella provincia di Latina. Nella tarda mattinata di oggi, domenica 20 gennaio, la Asl ha diffuso il consueto bollettino quotidiano in cui sono riportati 458 nuovi casi, accertati in 29 diversi comuni della provincia, circa 200 in meno rispetto a ieri. I test totali effettuati sono stati circa 3.200, eseguiti dalla Asl, dalle farmacie e nei laboratori, con un rapporto tra positivi e tamponi del 14%.

In totale in questi venti giorni del mese le positività registrate sono stare 16.358, con una media di 819 ogni giorno, in progressivo calo nelle ultime settimane.

I contagi nei singoli comuni

Ad eccezione di Ponza, Prossedi, Rocca Massima e Roccasecca dei Volsci, nuovi casi nelle ultime 24 ore sono stati riscontrati praticamente nell’intera provincia. Nel capoluogo, Latina, per la prima volta dopo settimane i contagi giornalieri scendono sotto quota 100 e sono 91; gli altri sono così distribuiti: 61 sono ad Aprilia, 2 a Bassano, uno a Campodimele e 5 a Castelforte; 22 sono a Cisterna, 9 a Cori, 13 a Fondi, 26 a Formia, 6 a Gaeta e 7 ad Itri; altri 2 sono a Lenola, 7 a Maenza, 10 a Minturno e 12 a Pontinia; ancora sono 28 a Priverno, 5 a Roccagorga, 15 a Sabaudia, 9 a San Felice Circeo, 11 a Santi Comsa e Damiano e 18 a Sermoneta; altri 24 sono a Sezze, 7 a Sonnino, uno a Sperlonga, 4 a Spigno Saturnia, 43 a Terracina e 2 a Ventotene.

Ancora 3 decessi in provincia

Ma nella provincia sono stati registrati altri tre decessi; nel bollettino di oggi sono riportati quelli di due uomini di 69 e 68 anni rispettivamente residenti a Gaeta e Terracina, e di una donna di 88 anni di Itri. Nel mese di febbraio sono state 45 le persone che purtroppo non ce l’hanno fatta mentre i morti da inizio pandemia sono saliti a 798. Nelle scorse 24 ore, poi, i ricoveri sono stati 4, mentre sono state 65 le guarigioni notificate dalla Asl.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda la campagna vaccinale sono state 1.452 le dosi somministrate ieri in tutto il territorio provinciale; nello specifico sono 1.204 quelle inoculate alla popolazione adulta di over 12 (47 prime dosi, 488 seconde e 449 richiami), e sono 248 le vaccinazioni pediatriche (50 prime dosi e 198 seconde).