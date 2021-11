Coronavirus: in provincia 124 casi in un giorno, nessun decesso. A Latina città 37 nuovi positivi

Resta alta la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: sono 124 i nuovi casi (in 17 diversi comuni) resi noti oggi, sabato 20 novembre, dalla Asl che nella mattinata ha diffuso il nuovo bollettino. Un dato importante che arriva dopo le 147 positività di ieri e che fa schizzare il totale dall’inizio del mese a 1.480 (con una media di 74 ogni giorni che ha più che raddoppiato quella registrata ad ottobre).

Ed è da segnalare un nuovo picco di 37 casi nella città capoluogo, Latina, nelle ultime 24 ore (il dato più alto questa settimana), mentre sono stati 11 quelli accertati a Cisterna, 10 rispettivamente ad Aprilia e Formia. Nove sono invece quelli riscontrati nel territorio di Sezze, 7 nei comuni di Fondi, Sermoneta e Terracina; 5 sono a Minturno e 4 a San Felice Circeo e Sonnino, altri 3 sono a Gaeta, Itri e Sabaudia, 2 a Castelforte e uno infine a Cori e Roccasecca dei Volsci.

Nel bollettino, fortunatamente, non sono riportati nuovi decessi (sono 15 in totale in tutto il mese), mentre nelle scorse 24 ore sono stati effettuati 2 ricoveri e notificate 37 guarigioni.

Per quanto riguarda le vaccinazioni, sono state 1.416 quelle effettuate ieri in tutto il territorio provinciale; di queste 974 sono terze dosi (il 68,7%), 216 sono seconde dosi (15,2%) e 181 sono prime dosi (12,7%).