Coronavirus Latina: 191 nuovi casi in provincia, i guariti sono 272. Due decessi

Continuano a crescere i casi di coronavirus nella provincia di Latina: sono stati 191 nelle ultime 24 ore e comunicati nel pomeriggio dalla Asl con il consueto bollettino. La nota positiva di oggi, lunedì 21 dicembre, arriva invece dai guariti che sono 272 in più rispetto a ieri: per il secondo giorno consecutivo, infatti, le guarigioni sono in numero superiore rispetto ai nuovi positivi.

Stando ai contagi, che sono stati accertati in 25 diversi comuni della provincia, il picco più alto si registra sempre nel capoluogo pontino con 53 casi giornalieri. Altri 21 sono poi ad Aprilia, 16 a Terracina, 15 a Cisterna, 14 a Sezze, 13 a Formia e 11 a Minturno. Nove nuovi positivi sono poi stati riscontrati a Pontinia, 7 a Bassiano, 5 a Cori, 4 a Fondi e Sermoneta, 3 a Sabaudia, 2 rispettivamente a Castelforte, Priverno, Roccagorga e Santi Cosma e Damiano e uno infine nei territori di Gaeta, Lenola, Norma, Roccasecca dei Volsci, San Felice Circeo, Sonnino, Sperlonga e Spigno Saturnia. I contagi totali da inizio pandemia hanno superato quota 13mila, sono ad oggi, infatti, 13149.

Nelle ultime 24 ore, purtroppo, sono stati registrati anche altri due decessi che fanno salire il totale a 218, 68 dei quali solo a dicembre. I pazienti deceduti erano residenti a Formia e Latina.