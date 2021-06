Coronavirus Latina: i contagi rallentano ancora, sono 3 in provincia. Quarto giorno senza decessi

Rallenta la corsa del coronavirus anche nella provincia di Latina: sono 3 i nuovi casi di cui ha dato notizia la Asl oggi, lunedì 21 giugno, con il consueto bollettino, che arrivano dopo i 6 di ieri e i 9 di sabato. In totale in queste tre settimane del mese di giugno sono state registrate 327 positività, con una media di 15 giornaliere (a maggio erano in media 67 al giorno).

I nuovi casi sono stati riscontrati nei comuni di Cisterna e Latina oltre che sull’isola di Ponza. L’altra buona notizia è che per il quarto giorno consecutivo non ci sono decessi che restano 17 dall’inizio del mese, anche se molte delle notifiche di giugno sono relative a decessi avvenuti a maggio. Come era accaduto anche ieri, però, purtroppo, nel bollettino di oggi non vengono riportate neanche nuove guarigioni mentre un solo ricovero è stato effettuato nelle ultime 24 ore.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nella giornata di domenica son state 3452 le dosi somministrate in un giorno; in totale quelle inoculate nei vari hub della provincia, secondo il dato aggiornato alle 13 da Salute Lazio, hanno superato quota 338mila.