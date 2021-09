Coronavirus Latina: la provincia conta 16 nuovi casi. Nessun decesso e nessun ricovero

Curva stabile nelle ultime 24 ore, mentre sono in calo a settembre sia i decessi, uno solo in tutto il mese, che i ricoveri, 25 in queste tre settimane. Tornano sopra quota 2mila le vaccinazioni giornaliere

Si mantiene stabile rispetto a ieri la curva dei contagi da coronavirus: sono 16 i casi registrati nella provincia di Latina nelle scorse 24 ore (ieri erano stati 14), distribuiti in 7 comuni, e riportati nel bollettino che nella tarda mattinata di oggi ha diffuso la Asl. Salgono così 619 le positività totali riscontate in tutto il territorio pontino nel mese di settembre, che fanno scendere la media a meno di 30 casi ogni giorno (ad agosto era di 43 ogni giorno).

Il numero più alto di contagi è stato riscontrato ancora una volta nella città di Aprilia (5), mentre sono 3 nelle città di Fondi e Latina, 2 sono invece a Formia e uno infine nei comuni di Itri, San Felice Circeo e Terracina.

Nessun decesso è poi riportato nel bollettino (uno solo ne è stato registrato in tutto settembre) come nessun ricovero è stato effettuato nelle scorse 24 ore; dato dei ricoveri che nel mese in corso ha conosciuto un sensibile calo: sono 25 dopo tre settimane mentre in tutto agosto erano stati 85. Sono 43, infine, le nuove guarigioni notificate dalla Asl.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, si torna sopra le 2mila dosi somministrate in un giorno: di preciso ieri sono state 2.085.