Coronavirus Latina, stabile la curva in provincia: 39 i nuovi casi. Tre ricoveri in un giorno

Stabile nelle ultime 48 ore la curva dei contagi da coronavirus nella provincia di Latina: sono 39 i nuovi casi di cui ha dato notizia oggi, domenica 22 agosto, la Asl con il consueto bollettino giornaliero, uno in più rispetto a ieri. E sono quasi 1000 i postivi riscontrati nel mese di agosto in tutto il territorio pontino (959 per la precisione) con una media di 43 ogni giorno (in tutto il mese di luglio erano stati 769).

La maggior parte dei nuovi casi comunicati oggi sono concentrati in grandi centri della provincia: 9 sono solo a Fondi, mentre 5 ne sono stati registrati rispettivamente ad Aprilia, Cisterna, Latina e Terracina; 2 sono quelli accertati nei comuni di Priverno, Santi Cosma e Damiano e Sezze, ed uno solo a Formia, Lenola, Minturno e San Felice Circeo.

Nel bollettino di oggi non è riportato alcun decesso, mentre 3 sono stati i ricoveri effettuati, che fanno salire il totale di questa settimana a 26 (la settimana scorsa erano stati 23, quella precedente 20). Infine, sono state 9 le guarigioni notificate dalla Asl.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, nella giornata di ieri sono state 1264 le somministrazioni effettuate in provincia.