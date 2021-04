Coronavirus Latina: 141 nuovi contagi in provincia, ma i guariti sono 213. Due i decessi

Fa registrare una crescita di 141 nuovi casi di coronavirus la curva nella provincia di Latina oggi, giovedì 22 aprile. Nel pomeriggio la Asl ha diffuso il consueto bollettino giornaliero le cui buone notizie arrivano dai guariti, che nelle scorse 24 ore sono stati 213, e dai ricoveri, solo 2, il dato più basso del mese di aprile.

Analizzando nello specifico la distribuzione dei contagi vediamo che sono stati registrati in 17 diversi comuni, ed un terzo solo nei due centri di Latina città e Aprilia. Nel capoluogo i nuovi positivi sono 30, solo tre di meno nella città nel nord della provincia, altri 13 sono invece a Cisterna. Proseguendo tra gli altri comuni, 9 nuove positività sono state registrate a Sezze, 8 a Fondi, Priverno e Sabaudia, 7 a Pontinia, 6 a Formia, 5 a San Felice Circeo e Terracina, 4 a Sonnino, 3 a Gaeta, 2 a Castelforte, Norma, Rocca Massima e Sermoneta.

Come detto sono stati solo 2 i ricoveri nelle scorse 24 ore, stesso numero dei decessi. I pazienti, come ha reso noto l’Azienda sanitaria locale, erano residenti ad Aprilia e Sonnino. Dall’inizio del mese le morti legate al Covid-19 in provincia sono state 43.

Ultimo spunto, il dato sulle vaccinazioni, arrivato ieri a 2492 in un giorno. Secondo i dati di Salute Lazio aggiornati alle 15, sono salite a 110mila le somministrazioni in tutta la provincia dall’inizio della campagna, con 32mila persone che hanno completato il ciclo anche con la seconda dose.