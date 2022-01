Coronavirus Latina: in provincia altri 1.561 nuovi casi e due decessi. In un giorno 11 ricoveri

Si conferma ormai stabilmente, e abbondantemente, sopra i mille il numero dei contagi giornalieri da coronavirus nella provincia di Latina. Nel bollettino che è stato diffuso dalla Asl oggi, sabato 22 gennaio, i nuovi casi sono 1.561 accertati in 32 dei 33 comuni pontini, ad eccezione dell’isola di Ventotene, tra i dati più alti di questo inizio anno. I test - sia antigenici che molecolari -che sono stati effettuati da Asl e farmacie su tutto il territorio sono stati poco meno di 8.200 con un rapporto tra positivi e tamponi intorno al 18%. Sono 26.446 le positività accertate in questi 22 giorni del mese in tutta la provincia.

I contagi nei 32 comuni pontini

E' sempre il dato registrato a Latina città, dove i casi sono 326, quello più alto in tutto il territorio pontino, come alto è anche quello che arriva da Aprilia dove i contagi sono invece 315. Gli altri sono così distribuiti: 4 sono a Bassiano, 1 a Campodimele e 7 a Castelforte; altri 72 sono poi a Cisterna, 22 a Cori, 101 a Fondi, 98 a Formia, 56 a Gaeta e 25 ad Itri. Altre 16 positività sono state accertate nel comune di Lenola, 5 a Maenza e 50 a Minturno; 17 sono invece a Monte San Biagio, 8 a Norma, 54 a Pontinia, 7 a Ponza, 28 a Proverno e 2 a Prossedi. A Roccagorga sono stati invece registrati 3 casi, uno sia a Rocca Massima che Roccasecca dei Volsci, 58 a Sabaudia, 30 a San Felice Circeo e 12 a Santi Cosma e Damiano; 35 sono poi a Sermoneta, 57 a Sezze e 16 a Sonnino, 2 a Sperlonga, 4 a Spigno Saturnia e 128 a Terracina.

Gli altri dati

Nel bollettino sono anche riportati 2 decessi: quello della giovane neomamma di 28 anni di Aprilia che si è spenta al policlinico Umberto I pochi giorni dopo aver messo al mondo il proprio bambino, e quello di una donna di 87 anni di Latina, che fanno salire a 34 il numero dei decessi nel solo mese di gennaio e a 731 quello dall’inizio della pandemia. Nelle scorse 24 ore, poi, sono stati effettuati 11 nuovi ricoveri mentre le guarigioni notificate sono state 296.

La campagna vaccinale

Per quanto riguarda la campagna vaccinale sono state 5.527 ieri le dosi somministrate in tutto il territorio provinciale: nello specifico sono state inoculate 4.180 dosi booster, mentre sono state 545 le prime e 802 le seconde.