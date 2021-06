Coronavirus Latina: 4 casi in provincia e zero decessi. Quasi 5mila le vaccinazioni in un giorno

Si mantiene in linea con quello di ieri il numero dei nuovi casi di coronavirus nella provincia di Latina: 4 quelli che sono stati notificati nelle scorse 24 ore dalla Asl pontina e che sono riportati nel bollettino diffuso oggi, martedì 22 giugno. Per il quarto giorno consecutivo la crescita dei contagi è ad una sola cifra, facendo arrivare il totale da inizio mese a 331, con una media di 15 positività riscontrate al giorno.

I 4 casi di oggi sono equamente distribuiti tra i territori di Cisterna, Latina, Sezze e Teracina. Per il quinto giorno consecutivo non si registrano decessi, che in totale a giugno sono sempre 17 (ma ricordiamo che molte delle notifiche di queste settimane fanno riferimento a decessi che sono avvenuti nel mese di maggio). Un solo ricovero è stato effettuato nelle scorse 24 ore, mentre dopo due giorni a zero, sono 254 le guarigioni notificate dalla Asl.

Per quanto riguarda la campagna vaccinale, sono state 4883 le somministrazioni effettuate ieri nei diversi hub della provincia; in totale dalla fine di dicembre ad oggi nel territorio pontino hanno superato quota 340mila le dosi inoculate con con quasi 114mila persone che le hanno ricevute entrambe.